سهلة وصحية.. طريقة عمل التونة في المنزل

إذا كنتِ من محبي التونة وتحاولين تقديم اكلات سهلة في منزلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل التونه في المنزل.

طريقة عمل التونة

نغسل السمك جيدًا من الداخل والخارج ثم نزيل الرأس والذيل ونشرح السمك إلى شرائح عرضية متساوية بعرض 4 سنتيمتر تقريباً والنظافة طبعا مهمة الشيف المتواجد في البيت ثم نضيف الدقيق وملح الليمون ونقلب جيدً ونتركه جانبًا لمدة 30 دقيقة نعود ونغسل السمك جيدًا بالماء حتى نتخلص من الدقيق وملح الليمون.

نضع كمية من الماء في وعاء على نار متوسطة ونضيف ورق الغار والفلفل الأسود والكمون وشرائح الليمون والكرفس ونتركه حتى يغلي .

نضيف السمك ونغطي الوعاء جيداً ونتركه على نار هادئة جدًا لمدة 40 دقيقة حتى ينضج ثم نرفع السمك من ماء السلق ونتركه جانباً ليبرد ثم نقوم بنزع القشرة أو الجلدة والحسك إن وجد .

في وعاء محكم الإغلاق نضيف قطع التونة ونسكب فوقها خليط الزيت وعصير الليمون والملح والخل وتحفظ في الثلاجة ويمكن الاكتفاء فقط بغمر التونة بالزيت مع القليل من الملح وماء السلق فقط حسب الرغبة وصحة وهنا

