اليوم.. حزب الله يشن 17 هجوما ضد قوات الاحتلال

أحدهم في عمق إسرائيل..



نفذ حزب الله اللبناني اليوم 17 عملية عسكرية ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن بحسب ماذكرت قناة الميادين.

وأشارت القناة أيضا الي ان إحدى عمليات المقاومة الإسلامية اليوم وصلت إلى عمق أكثر من 10 كيلومتر داخل أراضي فلسطين المحتلة

كما استهدف عناصر حزب الله اللبناني نقاط تجمع وانتشار ‏جنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بالأسلحة المناسبة.

وكان حزب الله اللبناني قد كشف في حصيلة جديدة عن خسائر الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب علي الجبهة اللبنانية خلال 45 يوماً.



وتمثلت خسائر قوات الاحتلال البشرية خلال 45 يوماً من العمليات بلغت 354 جندياً إسرائيلياً بين قتيل وجريح، حيث استهدفت المقاومة الإسلامية، 21 آلية للاحتلال منها دبابات ميركافا ومدرعات وآليات نقل جند وتنقل.

كما تم استهداف ما يصل إلى 40 موقعاً عبر أكثر من 275 استهدافاً بأسلحة مختلفة، بالإضافة إلى استهداف طال 5 مستوطنات، وفقاً للإحصائية.

فيما قصفت المقاومة الإسلامية، بالنيران المختلفة 170 كاميرا مختلفة للرصد البصري مزروعة على الحدود، و47 راداراً من أحجام ووظائف مختلفة، و77 منظومة اتصالات، و21 نظام تشويش، بالإضافة إلى 35 منظومة استخبارات وأجهزة كهروبصرية متقدمة.

ولفتت المقاومة إلى أن عدد تموضعات الاحتلال المستهدفة خلال هذه الفترة بلغ 12 تموضعاً، كما تم تأكيد إخلاء 43 مستوطنة من الشمال، وتهجير مستوطنيها الذين بلغ عددهم أكثر من 70 ألف مستوطن، انتشروا في مراكز إيواء جنوباً.

كما أسقطت المقاومة، في تطور نوعي لقدراتها الدفاعية ضد الأهداف الجوية، 3 طائرات مسيرة إسرائيلية، أبرزها طائرة مسيرة من نوع هيرميز-450.