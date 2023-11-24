فرصة للحصول على الماجستير في الطب وطب الأسنان والصيدلة خارج مصر.. تفاصيل

أعلن الإدارة المركزية للبعثات عن منحً لمرحلة الماجستير والمقدمة من دولة المجر للحصول على درجة الماجستير وفي أى من التخصصات والمجالات الآتية الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم التكنولوجي وكذا في أى مجال من مجالات الاهتمام بما فيها مجال دراسة الطب وطب الأسنان والصيدلة.

وأوضح أن المستندات المطلوبة لمنح الماجستير :

- استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل ( موضحًا بها تاريخ التعيين ) ( معاوني أعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية فقط المدرجة بخطة البعثات ) .

- نسخة من نبذة عن الحياة العلمية ” C.V. ” باللغة الإنجليزية معتمدة ( معاوني أعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية فقط المدرجة بخطة البعثات ) .

- خطاب ترشيح من جهة العمل موضحًا به عدم الترشيح لأي منحة أو بعثة أخرى ، وكذا ما يفيد إرسال استمارات استطلاع رأى الجهات الأمنية للموافقة على السفر (معاوني أعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية فقط المدرجة بخطة البعثات ) .

- صورة طبق الأصل باللغة الإنجليزية من شهادة البكالوريوس وتقديرات السنوات الأربع .

- نسحة من استمارة التقدم للمنحة المتاحة إلكترونيًا من الجانب المجرى مستوفاه .

صورة جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ( إن وجد ) .

- أصل شهادة اجتياز المرشح لــــ 62 درجة تويفل دولى IBT أو 6 درجات في اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى ( لا يجوز التقدم بإيصال إختبار اللغة ويلتزم بتقدم أصل الشهادة عند التقديم للمنحة ) .

وكان قد استعرضت الدكتور شيرين الشهادات والجوائز التي حصل عليها المعهد خلال الفترة الماضية؛ حيث حصل المعهد على شهادة الأيزو 9001:2015، وحصل على المركز الأول في مسابقة (MOSAIC)، والمركز الأول في جائزة مصر للتميز الحكومي، والمركز الأول في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة القاهرة فئة المشروعات الكبيرة، ووجهت الشكر لكافة منتسبي المعهد على المجهودات المبذولة لإتمام هذا الإنجاز.

وأشارت أن المعهد يشهد طفرة في مجال التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية والعلمية لدعم الجهود المبذولة لتحول الجامعات إلى جامعات الجيل الرابع، حيث تم توقيع العديد من بروتوكولات تعاون مع جامعات ومنها علي سبيل المثال (الإسكندرية، وأسيوط ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة البريطانية في مصر وجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية،)؛ وذلك للتعاون في مجالات الإبداع والابتكار ودعم القدرات والتأهيل لسوق العمل المحلى والدولي ووظائف المستقبل، وفي هذا الاطار تم الإعلان عن منح تدريبية لحديثي التخرج في مجال الإلكترونيات الدقيقة و جاري الإعلان عن منحة للانضمام لمدرسة هندسة الموجات الميكروئية. الي جانب دعم فرص الاستثمار في مخرجات البحث العلمي من خلال ورش عمل مشتركة والتشبيك مع الصناعة.

وشمل العرض كذلك استعراض لأهداف معهد بحوث الإلكترونيات والتي تتضمن رفع مؤشر البحث العلمي، دعم الابتكار، تعميق التصنيع المحلي والربط بجهات الإنتاج والخدمات، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمساهمة في نمو الاقتصاد القومي القائم على المعرفة وبناء القدرات العلمية والفنية الإدارية. وأشارت سيادتها ان استراتيجية معهد بحوث الالكترونيات الجديدة تتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للدولة ومع ما تصبو إليه من دفع خطة التنمية للبلاد وتحقيق التنمية المستدامة. حيث تعتمد الإستراتيجية على مسارين المسار الأول يستهدف تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمي، بما يؤسس لتنمية مجتمعية شاملة وإنتاج معرفة جديدة تحقق ريادة دولية، و يضم المسار الأول ٥ محاور و ٨ مبادرات. والمسار الثاني يستهدف إنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية ويضم ٨ محاور و ١٥ مبادرة. كما تم استعراض الخطة التنفيذية لسنة ٢٠٢٤ -٢٠٢٧ الخطة التشغيلية لسنة ٢٠٢٤ والمستهدف من الأنشطة البحثية والخدمية من كافة اقسام المعهد.

كما استعرضت أنشطة مجلس إدارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، من خلال ثلاث محاور شملت تهيئة بيئة محفزة وداعمة، ومحور التسويق والمشاركة، ومحور دعم الإبداع والابتكار، والخدمات المقدمة للباحثين ورواد الأعمال والشركات الناشئة وعقود تقديم الخدمات والاستشارات الفنية والدعم الوجيستي والاستضافة.