20 لاعبا في القائمة الأولية لمنتخب الشاطئية لكأس العالم

اختار مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية قائمة أولية تضم 20 لاعبا للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة التى ستقام في الإمارات فبراير المقبل.

وتضم القائمة الأولى لكاس العالم كلا من:

زيزو الصباح، محمد السيد ،ابراهيم حسن ،مصطفي عبده، أحمد حمدي ،مصطفى سمير ،اسلام أحمد ،مصطفي أحمد، مصطفي علي صاصا،حسان محمد ، أحمد الشحات ، حسام باولو ،الحسيني طه،هيثم عاطف كوستا ،عبدالرحمن حسن الشافعي،محمد عبدالنبي ، اسماعيل بهجت ،أحمد سليمان إيشا ،محمد السيد أبوالمعاطى ومحمود عماد .

وتحدد القائمة النهائية للاعبين يوم ٥ فبراير المقبل طبقا لتعليمات الاتحاد الدولى.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم التي ستقام في الإمارات فبراير المقبل عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى للبطولة.

وسيواجه الفراعنة منتخبات إيطاليا، الإمارات وأمريكا.

وتأهل منتخب مصر لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم بعد حصوله على المركز الثانى ببطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية التى أقيمت في موزمبيق العام الماضى.