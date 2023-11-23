القدرة: اعتقال مدير مستشفى الشفاء كان في وجود ممثلي الصحة العالمية.. فيديو

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن اعتقال مدير مستشفى الشفاء كان في وجود ممثلي منظمة الصحة العالمية.

وأضاف القدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عددا من أفراد الطواقم الطبية بقطاع غزة منهم مدير مستشفى الشفاء".

وأشار: "الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يكمل فصلا جديدا من المسرحية الهزلية باعتقال مدير مستشفى الشفاء"، موضحا: "نأمل في تدفق المساعدات الإنسانية والوقود لمستشفيات قطاع غزة خلال الهدنة الإنسانية".