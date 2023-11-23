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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القدرة: اعتقال مدير مستشفى الشفاء كان في وجود ممثلي الصحة العالمية.. فيديو

مدير مستشفى الشفاء
مدير مستشفى الشفاء

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن اعتقال مدير مستشفى الشفاء كان في وجود ممثلي منظمة الصحة العالمية.

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الوضع الصحي في غزة.. طبيبان لرعاية 200 مريض في مستشفى الشفاء

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صحة غزة توقف التنسيق مع الصحة العالمية بعد اعتقال مدير مستشفى الشفاء

وأضاف القدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عددا من أفراد الطواقم الطبية بقطاع غزة منهم مدير مستشفى الشفاء".

وأشار: "الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يكمل فصلا جديدا من المسرحية الهزلية باعتقال مدير مستشفى الشفاء"، موضحا: "نأمل في تدفق المساعدات الإنسانية والوقود لمستشفيات قطاع غزة خلال الهدنة الإنسانية".

الصحة الفلسطينية الصحة العالمية الاحتلال الاسرائيلي الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة المساعدات الانسانية المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية

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