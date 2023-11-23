صحة غزة توقف التنسيق مع الصحة العالمية بعد اعتقال مدير مستشفى الشفاء

أوقفت وزارة الصحة في غزة التنسيق بالكامل مع منظمة الصحة العالمية في مسألة إجلاء باقي الجرحى والطواقم الطبية المتواجدين في مشفى الشفاء، حتى إشعار آخر.

وذكر البيان: "أنه وبناء على التنسيق السابق مع منظمة الصحة العالمية فقد تحركت أمس الأربعاء قافلة من الأمم المتحدة ممثلة بمنظمة الصحة العالمية لإخلاء جزء من المرضى والطواقم الطبية الذين تعرضوا لأفظع الممارسات النازية والتجويع داخل أسوار، لكننا فوجئنا بأنه تم توقيف هذه القافلة على حاجز إسرائيلي بين شمال قطاع غزة وجنوبه لنحو 7 ساعات، تعاملت خلالها القوات الإسرائيلية بعنف شديد مع المرضى والمرافقين والطواقم الطبية المصاحبة، وانتهى الأمر باعتقال عدد منهم وعلى رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية".

وأضاف وزارة الصحة في غزة : "وجود الأمم المتحدة وطواقمها والخروج تحت رايتها، غرر بطواقمنا الطبية وجعلها تثق بتنسيقها لإخلاء الجرحى والطواقم الطبية

وكانت وزارة الصحة في غزة نسقت في وقت سابق مع منظمة الصحة العالمية لإخلاء المتواجدين في مجمع الشفاء الطبي المحاصر من قبل القوات الإسرائيلية، إلى جانب اقتحامه وتدميره وحرمان من فيه من الطعام والماء والدواء والكهرباء والأمن.