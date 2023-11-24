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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 24-11-2023..كن صادقا مع حبيبك

الابراج
الابراج

يمتلك مولود برج الحوت قلباً محباً لكل من حوله، كما أنه لا يستطيع أن يخفى مشاعره عن الآخرين، كما يعشق عمله ويحرص على البقاء فى منزله لفترة من الوقت.

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برج الحوت في حظك اليوم الجمعة 24-11-2023


يعرف أصحاب برج الحوت بأنهم إذا أحبو شخصا، فهم لا يفرطون فيه أبدا، خاصة أن اختيارهم له وقعا لتشابه الصفات بينهم، وهذا ما يجعلهم يتمسكون به، لصعوبة حصولهم على شخص مثله مجدداً.
مشاهير برج الحوت
ومن مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني والفنان أحمد السقا، وفي إطار هذا السياق يقدم صدى البلد، توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت، على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.
برج الحوت حظك اليوم مهنيا
توقع مسئوليات إضافية فى العمل اليوم، يمكنك إبداء رأيك فى مناقشات الفريق دون أى عوائق وستؤدى بعض أفكارك إلى نتائج إيجابية، سيقدرك مديرك وهذا سيساعدك على تحقيق نتائج جيدة بشكل احترافى، حافظ دائما على صبرك أثناء العمل وابتعد عن النميمة و الأنا.
برج الحوت اليوم ماليا
برج الحوت اليوم تحقق نجاح مالي قد تجد فرصًا غير متوقعة للحصول على دخل ، انتبه إلي عادات الإنفاق ، وقم بإجراء استثمارات حكيمة تتماشى مع أهدافك طويلة المدى لتوفير احتياجاتك المالية وسترى الازدهار في حياتك.

برج الحوت حظك اليوم عاطفيا
كن هادئا حتى عندما تجعلك بعض الأمور منزعجا، وكن صادقا مع حبيبك فهذا يجعل علاقتك قوية به، وتجنب إثارة الخلافات معه لأسباب تافهة، حيث سوف يتدخل بعض الأشخاص لإثارة المشاكل بينكما.

برج الحوت حظك اليوم صحيا
صحتك ستكون جيدة اليوم، لكن عليك تجنب الجلوس مع الأشخاص السلبيين وبدلا من ذلك اقض بعض الوقت فى ابتكار أشياء مبدعة حتى تتحسن حالتك النفسية وترضى عن ذاتك.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
يتوقع علماء الفلك زيادة فى ثروتك الفترة المقبلة، لكن استغلها بذكاء، وفكر فى استثمارات واسعة، وقد يحصل رجال الأعمال من مواليد هذا البرج على مستحقات مالية طال انتظارها، سيحقق الاستثمار القديم عائدا جيدا.

يوم الحظ: الأربعاء
لون الحظ: فضي
رقم الحظ: 7
التوافق اليومي لبرج الحوت
التوافق الطبيعي: برج الحمل ، الأسد ، الميزان ، الدلو
التوافق الأكثر: برج الجوزاء ، القوس
التوافق العادل: الثور ، السرطان ، العقرب ، الجدي
التوافق الأقل: العذراء ، الحوت.

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