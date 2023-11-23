بعد عودة هاني الناظر للجمهور .. اكتشف مضاعفات علاج سرطان الدم

أصيب الدكتور هاني الناظر بمرض سرطان الدم خلال الأشهر الماضية وأعلن أمس عودته لجمهور السوشيال ميديا، وهو من أشهر أطباء الجلدية في مصر والعالم العربي والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث.

وفي هذا الإطار نعرض لكم طرق علاج سرطان الدم وذلك وفقا لما جاء في موقع cancer..

علاج سرطان الدم، وحتى السرطان نفسه، يمكن أن يسبب آثارًا جانبية وتعتمد أنواع وشدة أي آثار جانبية قد تواجهها على نوع العلاج الذي تتلقاه وقد يختلف من شخص لآخر.

تؤثر أدوية العلاج الكيميائي على الخلايا السرطانية، ولكنها تؤثر أيضًا على الخلايا السليمة سريعة الانقسام.

يمكن أن يسبب هذا آثارًا جانبية مثل التعب وتساقط الشعر والغثيان وتختلف الآثار الجانبية اعتمادًا على الأدوية الموصوفة ولكن معظمها مؤقت وهناك طرق لتقليلها أو الوقاية منها.

نزيف حاد أو كدمات سهلة

العلاج الكيميائي يمكن أن يقلل من عدد الصفائح الدموية في الدم (نقص الصفيحات الدموية) مما يعني أنك سوف تصاب بالكدمات وتنزف بسهولة أكبر وفي حين أن الصفائح الدموية منخفضة، سيتم إعطاء المرأة الحائض أدوية لوقف الدورة الشهرية وفي بعض الحالات، قد يوصي طبيب بنقل الصفائح الدموية لمصابي سرطان الدم.

خطر العدوى

سيؤدي الجمع بين أدوية العلاج الكيميائي، بالإضافة إلى علاج سرطان الدم، إلى خفض مستويات خلايا الدم البيضاء وهذا ما يسمى قلة العدلات ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعدوى مثل نزلات البرد أو الجروح المصابة.

الشعور بالتعب

قد ينخفض ​​مستوى خلايا الدم الحمراء وهذا ما يسمى فقر الدم ويمكن أن يجعلك تشعر بضيق التنفس والتعب ويمكن علاج ذلك عن طريق عمليات نقل الدم، ولكن قد يشعر بعض الأشخاص بالتعب لمدة أسابيع أو أشهر بعد علاج السرطان ويمكن أن تساعد التمارين الرياضية في تقليل التعب وتحسين الحالة المزاجية.

التعب

الشعور بالغثيان أو القيء

يمكن أن يجعلك العلاج الكيميائي تشعر بالغثيان أو حتى يجعلك تتقيأ ولن يشعر الجميع بالمرض أثناء العلاج وبعده، ولكن غالبًا ما تكون أفضل طريقة للتحكم في الغثيان هي منع ظهوره.

تساعد الأدوية المضادة للغثيان ومضاد للقيء معظم الأشخاص على الرغم من أن العثور على الدواء المناسب قد يستغرق بعض الوقت.

تساقط الشعر

يعد تساقط الشعر أحد الآثار الجانبية الشائعة للعلاج الكيميائي ويمكن أن يكون أحد الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعي ويرجع ذلك إلى حقيقة أن أي علاج يعمل على نمو الخلايا السرطانية يمكن أن يؤثر أيضًا على خلايا أخرى سريعة النمو مثل جذور الشعر.

تحدث مع طبيبك قبل بدء العلاج، حول احتمالية تساقط الشعر والمستوى الذي يمكنك توقعه.

قد لا تعاني من جميع الآثار الجانبية المذكورة أعلاه أو لا تعاني منها على الإطلاق، وهناك آثار جانبية أخرى قد تواجهها مثل تغيرات في عادات الأمعاء أو مشاكل في الفم أو تأثيرات على الأعصاب والعضلات ( الاعتلال العصبي المحيطي ) أو تغيرات في التفكير والذاكرة، ومن المهم التحدث مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك حول أي تغييرات تواجهها أثناء العلاج من سرطان الدم وبعده.

