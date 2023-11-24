روح الروح.. أب فلسطيني يحتضن طفلته الشهيدة ويبكي القلوب

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير أبكى العيون وأدمى القلوب لرجل يودع طفلته التي استشهدت برصاص قوات الجيش الإسرائيلي المحتل وسط القصف المستمر على قطاع غزة.

وفي المقطع القصير الذي تداوله الكثير بجمل مؤثرة، قام الرجل بتوديع طفلاته الثلاث اللاتي ارتقين شهيدات بالقصف، إلا أنه توقف عند إحداهن وبدأ بتقبيلها، قبل أن يودعها بعبارة "هاي روح الروح".

استمر الرجل في البكاء والاحتساب وتقبيل جبين وعيون طفلته وسط انهمار للدموع التي هزت قلوب من حوله حتى صمتوا جميعا في حرمة توديعه وتقديرا لمصابه العظيم.

▶️ Watch this reel https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02SHjRVngukAuEUzPkawX4BjWsh6ydaYnrd7oU5UkhamMBY7SD7GRT6dUC5ENP8A57l&id=100064786324086&sfnsn=scwspmo&mibextid=K8Wfd2

وقال ناشطون إن المشهد وبرغم هدوء الأب و"ابتسامة الرضا بالقدر" التي أظهرها، فإنه أحد أقسى مشاهد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



واستشهد في العدوان على غزة نحو 6 آلاف طفل من أصل نحو 13 ألف شهيد قضوا منذ السابع من اكتوبر الماضي.

مازلت أتعجب من صبر هذا الرجل وإيمانه وتسليمه بقضاء ربه رغم أنه فقد 3 من أطفاله

بينما تصدرت صور الأب الصابر المحتسب صفحات المواقع والحسابات الشخصية للأفراد على مستوى الوطن العربي خلال ساعات قليله.

ويستمر القصف الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة منذ أكثر من ٤٥ يوما راح ضحيته قرابة ال ١٥ ألف شهيد ثلثيهم من الأطفال والنساء إضافة إلى قطع جميع سبل الحياة الآدمية من الغذاء والماء والوقود.