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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هدموا علينا الدار بدون إنذار.. انهيار طفلة فلسطينية بعد استشهاد عائلتها

هدموا علينا الدار
هدموا علينا الدار بدون إنذار.. انهيار طفلة فلسطينية

بدموع حزن وحسرة لا تتوقف، ظهرت طفلة فلسطينية تدعي “دارين البياع” منهارة في مقطع فيديو بعد استشهاد جميع أفراد عائلتها باستثناء أخيها الصغير. 

قالت الطفلة الصغيرة:كلهم استشهدوا الله يرحمهم، بابا استشهد وماما استشهدت وأخويه وليد استشهد، وستتاتي الاثنين استشهدوا وسيدي خالد وسيدي أبو أنس، وأعمامي وخلاتي واخوالي ومرات خالي واختها”. 

غزة 

تابعت الطفلة الصغرة  في مقطع الفيديو: “ صار معنا قصف، هدموا علينا الدار ، قصفوها واحنا جواها، كل اللي بالدار استشهدوا، ما فيش غيري أنا واخويه اللي ضالين، اخويه كنان”. 

واصلت الطفلة الصغيرة: “حبيبتي، ظهري وسندي هذا، الاحتلال الصهاينة  مش راضين يحلوا عنا خالص، قصفونا وقصفوا البيوت على الناس، ومش ادوا الناس تحذير إنهم يطلعوا”.  


واختتمت الطفلة: “جايين، مش راضين يحلوا، إذا ما بيحبوا دارين يكتبولي رسالة وحبيبي يا خالى سلامة انت سندي، ما ضلتش لي غير خالي سلامة، لما تخلص الحرب بروح عنه وبيرعاني”. 

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