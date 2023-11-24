تزامنا مع أنباء توقيعه للأهلى .. عمر كمال يظهر بـ"القميص الأحمر"

نشر عمر كمال عبد الواحد، صورة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" مرتديا قميص منتخب مصر الأحمر، تزامنا مع الأنباء التى ترددت مؤخرا حول توقيع اللاعب للنادى الأهلي.

واستقرت إدارة مودرن فيوتشر على رحيل عمر كمال عبد الواحد خلال الميركاتو الشتوي المقبل؛ لتحقيق استفادة مالية، خاصة وأن اللاعب عقده ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الكروي الجاري.



وينتهي عقد عمر كمال عبدالواحد مع نادي مودرن فيوتشر بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب الرحيل عن جدران الفريق بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي، في صفقة انتقال حر.