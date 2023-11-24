صفقة من العيار الثقيل .. تعرف على أولى صفقات الأهلي الشتوية

فجر طارق السيد نجم الزمالك السابق، مفاجأة مدوية بشأن لاعب فيوتشر عمر كمال عبد الواحد.

وكتب طارق السيد عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "عمر كمال عبد الواحد في الأهلي".

واستقرت إدارة مودرن فيوتشر على رحيل عمر كمال عبد الواحد خلال الميركاتو الشتوي المقبل؛ لتحقيق استفادة مالية، خاصة وأن اللاعب عقده ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الكروي الجاري.



وينتهي عقد عمر كمال عبدالواحد مع نادي مودرن فيوتشر بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب الرحيل عن جدران الفريق بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي، في صفقة انتقال حر.