والدتها اسكتلندية.. معلومات عن ميرفت أمين في عيد ميلادها

تحتفل اليوم، الفنانة ميرفت أمين بعيد ميلادها الـ 76، وسط حالة من الاختفاء عن الأضواء، بعد خسارة العديد من أصدقائها بالوسط الفني على رأسهم دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي.

وميرفت أمين ولدت في المنيا، والدها من القاهرة، ووالدتها من اسكتلندا، وأشارت إلى أنها أقامت هناك عامين، حتى عادت مرة أخرى أثناء تصوير أحد أعمالها.

قالت ميرفت أمين في إحدى اللقاءات التلفزيونية، إنها لم يكن في نيتها خوض مجال التمثيل، وعرض عليها أحد أقاربها، حضور تصوير فيلم للفنان رشدي أباظة وأحمد رمزي وشريفة ماهر.

ورشحها أحمد رمزي فيما بعد للفنان أحمد مظهر للمشاركة معه في فيلم “نفوس حائرة”، وتواصلوا معها، ووافقت على العمل ومن هنا انطلقت مسيرتها الفنية.

حكت الفنانة ميرفت أمين عن ايام المدرسة في حوار سابق لها، وقالت أنها لم تكن تلميذة متفوقة ومجتهدة وفي ذات الوقت لم تكن فاشلة وانها كان دائمآ هدفها فى المدرسة هو النجاح فقط ولا تركز في نقطة التفوق.

وأشارت ميرفت أمين إلى أن تلك الفترة من عمرها لم تكن تعرف ماذا تريد أن تصير في المستقبل وكان تريد ان تنجح فقط، فلم يشغلها التمثيل ولم تحلم أن تكون فنانة فى تلك الفترة، وانا كان يستهويها الجلوس وملاعبة الأطفال لذلك كانت تعتقد انها ربما حينما تكبر أن تعمل كمدرسة أطفال في حضانة .

وتزوجت ميرفت أمين 5 مرات في حياتها، بداية من المطرب السوري موفق بهجت، الذي قبض عليه في قضية مخدرات فيما بعد فطلبت منه الطلاق. ثم تزوجت عازف الجيتار عمر خورشيد وانفصلت عنه بسبب ارتباطه بأخرى في نفس الوقت.

ارتبطت بالفنان حسين فهمي وأنجبت منه ابنتها منه، لكنهما انفصلا بعد سنوات، وتزوجت من بعده المنتج حسين القلا، ثم رجل الأعمال مصطفى البليدي.