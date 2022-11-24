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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

في عيد ميلادها.. قصة زيجة ندمت عليها ميرفت أمين

ميرفت أمين
ميرفت أمين

عيد ميلاد ميرفت أمين.. يوافق اليوم الخميس 24 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة ميرفت أمين، التي تحتفل بعامها الـ 75، إذ ولدت بمثله عام 1946. 

 

زيجات ميرفت أمين

وتزوجت الفنانة ميرفت أمين 5 مرات كان أولها في عام 1970 من المطرب السوري موفق بهجت، ثم تزوجت من عازف الجيتار عمر خورشيد، وانفصلت عنه لتتزوج بعد ذلك من الفنان حسين فهمي، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة، منة الله، قد استمرت الزيجة لما يقرب من 12 عامًا، ثم كان زواجها الرابع من المنتج حسين القلا، ومن بعده تزوجت من الأعمال مصطفى البليدي.
 

ميرفت أمين وندمها على زيجتها 

وقالت ميرفت أمين - في أحد الحوارات الفنية - إنها ندمت على زواجها من الفنان السوري موفق بهجت (أول زيجاتها)، مشيرة إلى تسرعها في هذه الزيجة لأنها كانت صغيرة السن وقليلة الخبرة آنذاك، ولم تأخذ بكلام أسرتها ونصيحتهم لها بعدم الارتباط.

وأوضحت ميرفت أمين أنها شعرت بأهمية نصيحة أسرتها بعدما وقع الانفصال مع زوجها الأولي موفق البهجت، لافتة إلى أن الطلاق حدث بينهما قبل أن يتم القبض عليه في قضية تعاطي مخدرات. 

 

مسلسل حكايتي مع الزمان 

وشاركت ميرفت أمين مؤخرًا في حكاية «حكايتي مع الزمان» التي شارك في بطولتها عدد من الفنانين أبرزهم أحمد خليل وأشرف زكى ومن تأليف امين جمال .

ويعد هذا العمل الأول للفنانة ميرفت أمين ، التى عاشت حالة من الحزن بعد فقدان صديقة عمرها الفنانة دلال عبد العزيز ، حيث كانت قد اعتذرت عن العمل ، إلا أن الجهة المنتجة تمسكت بوجودها ، وأجلت تصوير الحكاية إلى أن تتجاوز أحزانها . 

جدير بالذكر أن الفنانة ميرفت أمين كانت من أولي المتعاقدات علي تقديم حكاية ضمن أحداث مسلسل إلا أنا ، ولكن وفاة صديقتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز أدت إلي تأجيل التصوير نظرا إلي حالة الحزن التي تعيشها ، وعدم قدرتها علي التصوير خلال الفترة الماضية، إلا أن صناع العمل تمسكوا بتواجدها وقرروا تأجيل تصوير الحكاية الدرامية التي ستلعب بطولتها .

 

أحدث أعمال ميرفت أمين 

وكان أحدث اعمال الفنانة ميرفت أمين ، في الدراما التليفزيونية هو مسلسل بالحجم العائلي والتى شاركت في بطولته الفنان يحيى الفخراني، وأحمد مجدى وركين سعد ويسرا اللوزي ، ومن إخراج هالة خليل .

كما شاركت ميرفت أمين في بطولة مسلسل قيد عائلي ، والذى عرض منذ ما يزيد عن عامين ، وشاركت في بطولته كل من بوسي وصلاح عبد الله والفنان الراحل عزت العلايلي بالإضافة علي ميرنا وليد وسيمون ومهند حسني ومحمد رياض وميرهان حسين ، والعمل ينتمي إلي المسلسلات الطويلة، حيث بلغت عدد حلقاته ما يقرب 60 حلقه وتم عرضه خارج.

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