خالطت أحمد خليل | تفاصيل تداول شائعة إصابة ميرفت أمين بـ كورونا

تصدر اسم الفنانة ميرفت أمين ، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، وأيضًا تريند تويتر، بعد فترة من انتشار شائعات حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لاسيما وأنها اختلطت بالفنان الراحل أحمد خليل ، الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء بعد إصابته بالفيروس القاتل.

ولم ترد ميرفت على تلك الشائعات حتى الآن، ولكن استكمال تصوير مشاهدها في حكاية «حكايتى مع الزمان » بمسلسل إلا أنا ، كان فعلا هو أبلغ بالرد الحاسم على تلك الشائعات التي ترددت حول إصابتها بفيروس كورونا.

أحداث الحلقة السادسة من حكاية «حكياتى مع الزمان»

يلتقى شريف بخالد ويطالب منه الدخول معه فى صفقة سيارات ويخبره أنه لا يريد أن يخسره بسبب "ولاء".

ويتعرض "عزيز" لوعكة صحية إثر طلاقه لـ ميرفت ، وذهبت ميرفت للاطمئنان على الحالة الصحية لعزيز دون ان يشعر بها.

مسلسل حكايتي مع الزمان

حكاية حكايتي مع الزمان يشارك في بطولته بجانب ميرفت امين عدد من الفنانين أبرزهم أحمد خليل وأشرف زكى ومن تأليف امين جمال .

ويعد هذا العمل الأول للفنانة ميرفت أمين ، التى عاشت حالة من الحزن بعد فقدان صديقة عمرها الفنانة دلال عبد العزيز ، حيث كانت قد اعتذرت عن العمل ، إلا أن الجهة المنتجة تمسكت بوجودها ، وأجلت تصوير الحكاية إلى أن تتجاوز أحزانها .

جدير بالذكر أن الفنانة ميرفت أمين كانت من أولي المتعاقدات علي تقديم حكاية ضمن أحداث مسلسل إلا أنا ، ولكن وفاة صديقتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز أدت إلي تأجيل التصوير نظرا إلي حالة الحزن التي تعيشها ، وعدم قدرتها علي التصوير خلال الفترة الماضية، إلا أن صناع العمل تمسكوا بتواجدها وقرروا تأجيل تصوير الحكاية الدرامية التي ستلعب بطولتها .

آخر أعمال ميرفت أمين

وكان آخر اعمال الفنانة ميرفت أمين ، في الدراما التليفزيونية هو مسلسل بالحجم العائلي والتى شاركت في بطولته الفنان يحيى الفخراني، وأحمد مجدى وركين سعد ويسرا اللوزي ، ومن إخراج هالة خليل .

كما شاركت ميرفت أمين في بطولة مسلسل قيد عائلي ، والذى عرض منذ ما يزيد عن عامين ، وشاركت في بطولته كل من بوسي وصلاح عبد الله والفنان الراحل عزت العلايلي بالإضافة علي ميرنا وليد وسيمون ومهند حسني ومحمد رياض وميرهان حسين ، والعمل ينتمي إلي المسلسلات الطويلة، حيث بلغت عدد حلقاته ما يقرب 60 حلقه وتم عرضه خارج