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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ساحرة | ليلى علوي تسترجع ذكرياتها مع جمهورها

ليلي علوي
ليلي علوي

 

تعد النجمة ليلى علوى، واحدة من أجمل نجمات السينما المصرية، كما شكلت ثنائيات عديدة بتاريخ السينما مع مجموعة من أفضل الأفلام التي لعبتها.


ولمشاركة جمهورها ذكرياتها وصور شبابها، نشرت  ليلى علوى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورة لها قديمة في مرحلة الشباب، نالت اعجاب جمهورها وانهالت عليها التعليقات.

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وفى سياق آخر تواصل النجمة ليلى علوى تصوير فيلمها الجديد "مقسوم" بمشاركة شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية. 

وعرض للنجمة ليلى علوى فيلم "شوجر دادى" في مايو الماضى، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى.


وتنتظر ليلى علوى عرض فيلم " آل شنب" ويشارك فى بطولته لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوى، حسن مالك، وإخراج أيتن أمين، وسيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام.

 

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