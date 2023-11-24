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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العنف القائم على النوع الاجتماعي ندوة بدمياط

صحه دمياط
صحه دمياط


بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وفي إطار حرص وزارة الصحة والسكان علي رفع الوعي والدعم النفسي للمرأة المصرية وتحت رعاية   الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط
و إشراف الدكتورة نهاد البسيوني  مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة ،أقيمت اليوم   ندوة بعنوان العنف القائم علي النوع الاجتماعي.

  تضمنت التعريف بالعنف وأسبابه وكيفية القضاء علي العنف بجميع أشكاله وتم تدريب مقدمي الخدمة الصحية علي كيفية التعامل مع المترددات علي الوحدات الناجيات من العنف
وقام بإلقاء الندوة الدكتورة أميرة جمعه 
وفي نفس الإطار وبالتعاون مع ادارة القوافل الطبية وتحت إشراف الدكتورة سها خيري منسق القوافل الطبية العلاجية بالمديرية 
تم عمل ندوات تثقيفية وتوعوية تحت عنوان العنف وآثاره علي الصحة العامة للسيدات المترددات علي القافلة الطبية والتي إقيمت بقرية عزبة العمدة يومي الاربعاء والخميس الموافق ٢٢و ٢٣ نوفمبر 
وقام بإلقاء الندوة الدكتورة رضوي سلطان ‎

دمياط الامومة والطفولة إدارة القوافل الطبية الخدمة الصحية الحملة الدولية الصحة العامة الصحة العامة للسيدات الصحة والسكان

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