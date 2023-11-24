توقف القصف الإسرائيلي على شمال غزة بعد سريان الهدنة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجل يفيد، توقف للقصف الإسرائيلي على شمال غزة بعد سريان الهدنة.

وبثت القناة لقطات مباشرة، توضح الوضع الحالي، في قطاع غزة بعد سريان الهدنة.



وتوجه رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، اليوم الجمعة، بالشكر لمصر وقطر على جهودهم في دخول “الهدنة الإنسانية” حيز التنفيذ منذ صباح اليوم.

وقال سوناك عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس" إن هذه الهدنة الإنسانية أمر بالغ الأهمية لإنهاء الأسرى الذين تحتجزهم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ودخلت "الهدنة الإنسانية" في قطاع غزة حيز التنفيذ، في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي بحق الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتسمح الهدنة، التي جرت برعاية قطرية أمريكية مصرية، بإطلاق سراح 50 أسيرًا لدى حماس، بينما تقوم إسرائيل بإطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، للإفراج عن عدد من المعتقلين من النساء والأطفال والرجال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

وفي الساعات الأخيرة قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ، شن الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، طالت مدارس تؤوي نازحين ومستشفيات ومنازل، أسفرت عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.