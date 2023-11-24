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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفراجة.. الاحتلال يكشف تفاصيل دخول شاحنات وقود وغاز الطهي إلى غزة

شاحنات الوقود
شاحنات الوقود

أعلنت وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية في وزارة الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي (COGAT)، اليوم الجمعة، أن أربع ناقلات وقود وأربع ناقلات لغاز الطهي دخلت قطاع غزة لمنظمات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة هذا الصباح.

 

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، دخلت الشاحنات الجزء الجنوبي من القطاع عبر معبر رفح الحدودي في مصر.

 

وتقول الهيئة الإسرائيلية إن التسليم تم "بموافقة القيادة السياسية، في إطار الهدنة والجدول الزمني للإفراج عن الرهائن المتفق عليه مع الولايات المتحدة، بوساطة مصر وقطر".

 

وأضافت أن الوقود وغاز الطهي مخصصان لتشغيل البنية التحتية الإنسانية الأساسية في قطاع غزة".

 

وكانت وسائل الإعلام الفلسطينية والعبرية أفادت، قبل قليل، بأن شاحنات الوقود تدخل غزة عبر معبر رفح المصري، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل الذي بدأ اليوم.

وبدأت سيارات إسعاف في المغادرة عبر معبر رفح البري لنقل الجرحى لتلقي العلاح خارج القطاع.


وبعد حوالي سبعة أسابيع متتالية من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بدأت اليوم الجمعة، هدنة إنسانية في القطاع المحاصر، وهي أول هدنة من نوعها بين حماس وإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.
وتسمح الهدنة، التي جرت برعاية قطرية أمريكية مصرية، بإطلاق سراح 50 أسيرًا لدى حماس، بينما تقوم إسرائيل بإطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا.

في غضون ذلك، وصلت حصيلة الشهداء في القطاع حوالي 15 ألفا حسب ما أعلنته وزارة الصحة المحلية التابعة لحماس. وفي إسرائيل، قتل 1200 شخص في هجوم حماس حسب الحصيلة الرسمية الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية.

وجاء ذلك رغم رغم تحذيرات الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حيث ألقى منشورات جنوب وادي غزة تحذر سكان المنطقة من التفكير بالعودة إلى شمال القطاع، وذلك قبل دقائق من بدء سريان الهدنة الإنسانية في القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن "منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها"، مضيفًا أنه "على السكان البقاء في المنطقة الإنسانية جنوبي القطاع".

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