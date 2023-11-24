بعد التحقيقات.. جيش الاحتلال يكشف حقيقة تسلل مسيرة إلى إيلات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن صفارات الإنذار التي دوت بسبب تسلل الطائرات بدون طيار التي بدت في إيلات كانت إنذارا كاذبا.

وأضافت: "كانت هذه هوية مزيفة ولا يوجد قلق من وقوع حادث أمني".

وقبل قليل، أفادت وسائل الاعلام الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بدوي صافرات الإنذار بعد تسلل طائرة بدون طيار مشتبه بها في مدينة إيلات الواقعة في أقصى جنوب إسرائيل.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" يحقق جيش الاحتلال الإسرائيلي في السبب.

وأطلق الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن العديد من الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار على المدينة خلال الأسابيع الأخيرة، والتي تم اعتراضها جميعا أو ضلت عن هدفها.

كما أطلقت المجموعة مدعومة من إيران في سوريا طائرات بدون طيار في إيلات، وأصابت مدرسة في وقت سابق من هذا الشهر.