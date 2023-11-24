أنشطة جامعة حلوان خلال الأسبوع الماضي

شهدت جامعة حلوان خلال الأسبوع الماضي العديد من الفعاليات وللقاءات التي أجراها الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

أشاد السيد قنديل بالحكم المصري عادل نور صاحب الشارة الذهبية، وهو من أبناء جامعة حلوان والذى حكم مباراة دور قبل النهائي في البطولة النهائية لرابطه اللاعبين المحترفين بين بطل العالم نوفاك دجوكوفيتش والاسباني كارلوس الكراز، وأضاف أن الجامعة دائمًا ما تفتخر بأبطالها الرياضيين الذين يحملون اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية العالمية، وتمثيل جامعة حلوان أمام دول العالم.

وفى إطار حرص جامعة حلوان على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف المؤسسات لتبادل الخبرات وقّعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث والذي يمثله الدكتور محمد عباس شيمس، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تأهيل جيل جديد من الباحثين وتطوير قدراتهم في مجال الأبحاث الصحية والدوائية، والتركيز على أهمية الأبحاث التطبيقية التي تخدم المجتمع، وتضمنت مذكرة التفاهم مجالات تعاون مشتركة بين الجانبين من أبحاث ومشروعات بحثية وتبادل خبراء والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة، إلى جانب تنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة.

كما استقبلت جامعة حلوان وفدًا من جامعتي شانغهاي وفودان الصينيتين ضمن فعاليات مؤتمر "مستقبل العلاقات الصينية المصرية: نحو شراكة استراتيجية أقوى."، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين مصر والصين في مجالات التعليم والثقافة والاقتصاد، حيث تناول عدة محاور منها الشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات، وتم عقد ثلاثة جلسات وأسفرت المناقشات إلى عدة توافقات على أن يتم مناقشة آلياتها وتنفيذها من خلال بحث سبل التعاون مع جامعة حلوان والجامعات الصينية من خلال عمل برنامج مشترك لماجستير العلاقات الدولية، إنشاء منتدى دائم بين الثلاث جامعات، والعمل على تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبه تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان المطعم المركزي للاطمئنان على جودة الإفطار المقدم للطلاب، وأفاد رئيس جامعة حلوان أنه يحرص على تواجده الدائم وسط الطلاب والطالبات، للاطمئنان على مستوى الوجبات التي يتناولونها خلال أيام الأسبوع، وسؤال الطلاب على مدى جودة الطعام ونوعيته لمعرفة مدى رضائهم عن الوجبات والخدمة ومقترحاتهم فى تطوير الخدمات المقدمة.



كما نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ندوة بعنوان "الشباب وحفظ السلام" تحت شعار المسيرة والمسار من أجل التنمية والاستقرار" انزل .. شارك"، بهدف تسليط الضوء على دور الشباب في المحافظة على السلم الاجتماعي، وأهمية مشاركة الشباب في بناء مجتمع آمن ومستقر.

وقد شاركت جامعة حلوان في الاجتماع المنعقد بديوان عام محافظة الجيزة، وخلال الاجتماع تم تقديم تقريراً كاملاً عن انجازات المشروع القومي لمحو الأمية التي تحققت بجامعة حلوان وأهم محاور الخطة المستقبلية للمشروع على مستوى الجامعة.

وفى إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية والخدمات الطلابية بمختلف مجالاتها للتأكيد على دورها في بناء شخصية الطالب الجامعي، حيث حصدت جامعة حلوان 15 ميدالية خلال بطولة الجامعات (السباحة زعانف" طلبة وطالبات" ) ضمن دورة الشهيد الرفاعى الواحد والخمسين التي نظمتها جامعة القاهرة، حيث حصد فريق الجامعة في الالعاب الفردية على 4 ميداليات ذهبية، 6 ميداليات فضية، 2 ميدالية برونزية ، وفى التتابع حصد فريق الجامعة على ٢ ميدالية ذهبية، وميدالية فضية.

كما أعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن بدء فاعليات مسابقة أفضل CD على مستوى كليات الجامعة.

كما نظمت إدارة الوافدين بجامعة حلوان، رحلة إلى محافظة بورسعيد للطلاب الوافدين، ضمن فعاليات "ادرس في مصر وتعرف على معالمها"، وأكد الدكتور السيد قنديل على حرص الجامعة على تقديم كل سبل الرعاية والدعم لطلابها الوافدين، وتمكينهم من التعرف على ثقافة وتاريخ مصر العريق".

ونظم قسم التصميم الداخلي والأثاث وبرنامج علوم الأثاث بكلية الفنون التطبيقية المؤتمر السنوي بعنوان رؤية التصميم الداخلى والأثاث، تحت شعار "الطالب والخريج وسوق العمل، وأسفر المؤتمر عن عدة توصيات منها أهمية الاستدامة وإعادة التدوير لصناعة الأثاث، وضرورة استغلال الفرص والتسهيلات التي تقدمها الدولة لدعم حديثى التخرج لإنشاء مشاريعهم.

وعقدت كلية الصيدلة بجامعة حلوان جلسة الويبنار الدولي الذي تنظمه بشكل دوري شهريا، حيث تناولت جلسة شهر نوفمبر الحالي كيفية تنظيم انتقال الإشارات العصبية في الخلايا العصبية الحسية.

ولتخفيف الأعباء على العاملين بجامعة حلوان قامت الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بجامعة حلوان بالتنسيق مع مديرية التموين بالقاهرة بتوفير عدد من السلع الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز والزيت بأسعار مخفضة، بالمبنى الإداري بحرم الجامعة.

كما تم افتتاح المعرض الخيري للملابس بأسعار رمزية، بمجمع الفنون والثقافة، ويأتي ذلك تأكيدا على حرص الجامعة على تقديم كافة الدعم للطلاب انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة تجاه أبنائها من الطلاب، والذى يعد صورة من صور التكافل الإجتماعي.

وأطلقت جامعة حلوان مبادرة "اكسب صحتك" لتشجيع الطلاب على اتباع نمط حياة صحي والحفاظ على وزن صحي، وتتضمن المبادرة سلسلة من المحاضرات وورش العمل حول التغذية السليمة والنشاط البدني، بالإضافة إلى فحوصات طبية واستشارات مجانية مع أخصائيين.



وفى إطار حرص الجامعة على تقديم الدورات التدريبية التى تصقل مهارات الطلاب، أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة عن مواعيد بدء دورة اللغة الإنجليزية وتكون مواعيد الدورة يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا بمعمل رقم 6 بالمبنى الفرعي لكلية الآداب، كما عن بدء التسجيل في دورة التصحيح اللغوي باللغة العربية، بهدف تطوير مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم اللغوية.



