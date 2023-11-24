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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيت شباب الإسماعيلية ينظم ورشة تمثيل سينمائي

الفنان ابراهيم الحمادي
الفنان ابراهيم الحمادي

صرح الفنان إبراهيم الحمادي، عن تنظيم ورشة تمثيل سينمائي، ببيت شباب الإسماعيلية، الأسبوع المقبل.

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من جانبه أوضح الفنان ابراهيم الحمادي، أن الورشة تهدف إلي تعليم الطلاب فنون السينما المختلفة مثل التمثيل والإخراج والتصوير والمونتاج والسيناريو والديكور، يحاضر في كل فرع من فروعه مجموعة من الأساتذة والمخرجين المتخصصين.

وأضاف الفنان ابراهيم الحمادي، يجب أن يلتزم الطلاب بحضور جميع المحاضرات واجتياز الاختبارات النهائية واستكمال المشاريع المطلوبة وفقًا لتخصص الدورة المختارة للحصول على شهادة نهائية معتمدة من خلال اجتياز الدورة بنجاح.

وأكد إبراهيم الحمادي، أن ورشة التمثيل هى ورشة متخصصة لتعليم فنون التمثيل والأداء ،يتم التدريب خلالها على فنون التمثيل والإخراج و مهارات الارتجال، الكتابة ، الديكور ، الأزياء ، الغناء والموسيقى والرقص، وتستمر الورشة حتي إجازة نصف العام، حيث تنتهى بمشروعات تخرج وعرض مسرحى كبير يقدم للجمهور.


كما أشار الفنان ابراهيم الحمادي، يشارك فى التدريب بالورشة مجموعة من المتخصصين فى فنون الاداء ، ويشترط لدخول الورشة أن تكون الفئة العمرية ما بين ١٨ إلى 25 عام .

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