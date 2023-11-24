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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حافلات نقل الأسرى الفلسطينيين في الطريق إلى سجن عوفر.. شاهد

حافلات نقل الاسرى
حافلات نقل الاسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء المختلفة بشكل كبير، مقطع فيديو للحافلات التي تنقل الأسرى والأسيرات الذين سيتم الافراج  عنهم في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع المقاومة.

 

وأفادت وسائل الاعلام الفلسطينية، بأن الاحتلال نقل 39 أسيرة وأسيرا من الأشبال إلى سجن "عوفر" تمهيدا للإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع المقاومة.

وأشارت شبكة قدس الاخبارية إلى أن الاحتلال بدأ بنقل الدفعة من الأسيرات المنوي الإفراج عنهن في صفقة التبادل من سجن "الدامون" إلى "عوفر".                

من جانبها، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية ، قبل قليل، عن بدأ نقل الأسيرات الفلسطينيات من سجن الدامون إلى عوفر تمهيدا لعملية التبادل.

وقال مسئول فلسطيني رفض الكشف عن هويته لـ "رويترز" إن إسرائيل ستطلق، اليوم الجمعة، 39 سجيناً فلسطينياً، من بينهم 24 امرأة و15 من الذكور القصر، في الضفة الغربية، مقابل 13 أسيرا من المقرر أن تطلقها "حماس" من قطاع غزة.

 

وبعد حوالي سبعة أسابيع متتالية من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بدأت اليوم الجمعة، هدنة إنسانية في القطاع المحاصر، وهي أول هدنة من نوعها بين حماس وإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

وتسمح الهدنة، التي جرت برعاية قطرية أمريكية مصرية، بإطلاق سراح 50 أسيرًا لدى حماس، بينما تقوم إسرائيل بإطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا.

ووصلت حصيلة الشهداء في القطاع حوالي 15 ألفا حسب ما أعلنته وزارة الصحة المحلية التابعة لحماس. وفي إسرائيل، قتل 1200 شخص في هجوم حماس حسب الحصيلة الرسمية الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية.

وحذر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حيث ألقى منشورات جنوب وادي غزة تحذر سكان المنطقة من التفكير بالعودة إلى شمال القطاع، وذلك قبل دقائق من بدء سريان الهدنة الإنسانية في القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن "منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها"، مضيفًا أنه "على السكان البقاء في المنطقة الإنسانية جنوبي القطاع".

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