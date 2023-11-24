جيش الاحتلال ينسحب من مجمع الشفاء ويفجر عددا من مرافقه

ذكرت قناة الأقصى الفلسطينية ان جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بعد تفجيره عدد من مرافقه.

وكانت وكالة شهاب الفلسطينية أشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بشكل مباشر مولدات الكهرباء الرئيسية في مستشفى الإندونيسي، حيث انقطعت الكهرباء تماما في كافة أقسام المشفى.

كما سقطت إصابات في مدرسة تابعة للوكالة شرق مخيم جباليا تضم نازحين، جرّاء سقوط شظايا قذائف في محيط المدرسة.

فيما تجددت الغارات على منازل في جباليا شمالي قطاع غزة والنصيرات وسط القطاع

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارات جوية مكثفة في مخيم جباليا وتل الزعتر بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف شمالي قطاع غزة.

كما سقطت شظايا القصف المدفعي على أحد مراكز الإيواء شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة

وتواصلت الاستهدافات العنيفة والمتواصلة في هذه الأثناء على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.