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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ننشر أجندة قصور الثقافة الأسبوع المقبل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم الجمعة وحتى نهاية شهر نوڤمبر الحالي، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

ويشهد يوم الاثنين المقبل 27 نوفمبر عدة فعاليات من أبرزها انطلاق المؤتمر الأدبي الثالث والعشرين لأدباء إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، بالفيوم بعنوان "الفعل الثقافي في زمن التحولات" دورة الأديب الراحل حمدي أبو جليل.

وفي اليوم نفسه تنظم الهيئة فعاليات المعرض الفني "مصر أد الدنيا" بقصر الفنون بدار الأوبرا المصرية بمشاركة 121 فنانا تشكيليا، بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية.

ويشهد قصر ثقافة بورسعيد أيضا بدء دورة الدراسات السينمائية المتخصصة "ابدأ حلمك.. السينما بين ايديك" في مجالات السيناريو، التمثيل، المونتاج، التصوير، والإخراج، بحضور نخبة من الأكاديميين والمتخصصين من المعهد العالي للسينما

كما تشارك هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع بأحدث الكتب والإصدارات خلال معرض الكتاب الذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب بجامعة الأزهر حتى يوم 2 ديسمبر، وذلك بأسعار مخفضة للجمهور.

وفي فرع ثقافة المنوفية، يقدم نادي سينما الطفل مجموعة متميزة من الأفلام الكرتونية يوم الثلاثاء المقبل بقصر ثقافة الطفل بشبين الكوم، بينما يعرض قصر السينما بجاردن سيتي باقة من أفلام السينما العالمية مجانا للجمهور، يعقبها ندوات بحضور نخبة من النقاد والمتخصصين.

وفي محافظة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية" تستمر فعاليات ملتقى "أهل مصر" المقام لشباب المحافظات الحدودية، ويشهد تقديم برامج ثقافية وفنية مكثفة تستمر حتى 30 نوڤمبر.

وتواصل هيئة قصور الثقافة احتفالاتها بعيد الطفولة بتقديم العرض المسرحي "بابا أنا آسف" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، إلى جانب تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية والفنية لأطفال مناطق الإسكان بديل العشوائيات، وأطفال مستشفى أبو الريش وعلاج سرطان الأطفال ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة الصحة.

ويحفل هذا الأسبوع بمجموعة متميزة من الفعاليات الأدبية، والأمسيات الشعرية، والورش الفنية منها ورش تعليم الرسم على الزجاج، والتلوين بالأكريليك، هذا إلى جانب ورش المشغولات اليدوية وتعليم الخياطة، وأساسيات الديكور.

كما تضم الأجندة عددا من اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها نبذ العنف ضد المرأة، التصدي للإرهاب، التوعية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، التغيرات المناخية، التحول الرقمي، تطوير الذات، والذكاء الاصطناعي.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني الفعاليات الثقافية والفنية شمال الصعيد الثقافي حمدي أبو جليل

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