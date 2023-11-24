تعرف على إيرادات فيلم حسن الرداد في شباك التذاكر أمس

لازال الفنان حسن الرداد يحصد الكثير من الإيرادات بفيلمه الجديد بلوموندو، والذى طرحه فى السينمات بداية الأسبوع الماضي.



وحقق فيلم بلوموندو فى شباك التذاكر أمس 279 ألف جنيه، ليكون إجمالى إيرادات الفيلم منذ طرحه مايقرب من 2 مليون و228 ألف جنيها.



يشارك في بطولة فيلم "بلوموندو" بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجيوجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرين من ضيوف الشرف، من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسرسامى.

مسرحية حسن الرداد وإيمي سمير غانم

من ناحية أخرى يختتم حسن الرداد مساء اليوم عروض مسرحيته الجديد التلفزيون والذي يشارك فيها بموسم الرياض مع زوجته إيمي سمير غانم.



ويعتبر هذا العمل هو الأول للفنانة إيمي سمير غانم عقب وفاة والديها، حيث امتنعت إيمي عن تقديم أي أعمال خلال الفترة الماضية حزنا على رحيل دلال وسمير.



وشهدت المسرحية خلال الثلاثة أيام الماضية اقبالا شديد من قبل جمهورها السعودي، حيث أنها قدمت في العرض توليفة كوميدية جمعتها بحسن الرداد، كما أعادوا تقديم أغنية أنستونا والذى اشتهر بها الراحل سمير غانم.

