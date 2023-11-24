عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على إيرادات فيلم حسن الرداد في شباك التذاكر أمس

حسن الرداد
حسن الرداد

لازال الفنان حسن الرداد يحصد الكثير من الإيرادات بفيلمه الجديد بلوموندو، والذى طرحه فى السينمات بداية الأسبوع الماضي.

وحقق فيلم بلوموندو فى شباك التذاكر أمس 279 ألف جنيه، ليكون إجمالى إيرادات الفيلم منذ طرحه مايقرب من 2 مليون و228 ألف جنيها.

يشارك في بطولة فيلم "بلوموندو" بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجيوجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرين من ضيوف الشرف،  من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسرسامى.

 

مسرحية حسن الرداد وإيمي سمير غانم

من ناحية أخرى يختتم حسن الرداد مساء اليوم عروض مسرحيته الجديد التلفزيون والذي يشارك فيها بموسم الرياض مع زوجته إيمي سمير غانم.

ويعتبر هذا العمل هو الأول  للفنانة إيمي سمير غانم عقب وفاة والديها، حيث امتنعت إيمي عن تقديم أي أعمال خلال الفترة الماضية حزنا على رحيل دلال وسمير.


وشهدت المسرحية خلال الثلاثة أيام الماضية اقبالا شديد من قبل جمهورها السعودي، حيث أنها قدمت في العرض توليفة كوميدية جمعتها بحسن الرداد، كما أعادوا تقديم أغنية أنستونا والذى اشتهر بها الراحل سمير غانم.
 

حسن الرداد الفنان حسن الرداد بلوموندو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات

انتهى بشكل رسمي.. هذا هو مصير فتوح مع الزمالك

موجة برد شديدة| الأرصاد تحذر المواطنين.. وهذا ما سيحدث الأيام المقبلة

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع بمحال الصاغة

مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

سعر الأخضر رسميًا الآن| مفاجأة بعد بيان حكومي عاجل بشأن التدفق الدولاري

كسر حاجز الـ 3000.. تطورات غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21

انتهاء أزمة السكر نهائيًا بوعد رسمي من الحكومة.. ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟

موضوعات متعلقة

بعد الطلاق.. زوجة هشام ربيع تغيظ بوسي بهذه الصور

نشرة الفن: كروان مشاكل يدخل التمثيل من مسلسل بطن الحوت وانطلاق عرض فيلم بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ على نتفليكس

والدتها اسكتلندية.. معلومات عن ميرفت أمين في عيد ميلادها

في ذكرى ميلاده.. آخر أعمال الفنان الراحل شعبان حسين

رغم مرضه.. الفنان عمرو محمد علي بكرسي متحرك في العمرة | صور

يسري نصر الله عن مشاركة كروان مشاكل في بطن الحوت: وش حقيقي

بعد تكريمه في مهرجان فني.."كروان مشاكل" يمثل في مسلسل بطن الحوت

هل تشارك شيرين رضا في موسم دراما رمضان 2024؟

ترشيحاتنا

رئيسا وزراء بلجيكا وإسبانيا يعقدان مؤتمرا صحفيا أمام معبر رفح

استعدادات بمعبر رفح لاستقبال المحتجزين بقطاع غزة تمهيدا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي

اختراق الهدنة.. حصيلة ضحايا الاعتداء الإسرائيلي على النازحين الفلسطينيين |صور

هيئة الدواء: التصدي بكل حزم لأي تداول غير شرعي للمستحضرات الطبية

وصول رئيسي وزراء بلجيكا واسبانيا إلى معبر رفح

خطيب المسجد النبوي: أهل فلسطين ليس لهم إلا الله وأمة الإسلام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون شمس الكويتية يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

نشرة المرأة والصحة|ناقد موضة يهاجم فنانة لبنانية بسبب فستانها.. نصائح ضرورية لمرضى الجيوب الأنفية

بعد التحذير من العواصف الترابية.. نصائح ضرورية لمرضى الجيوب الأنفية

شو هيدا؟..ناقد موضة يهاجم فنانة لبنانية بسبب فستانها غير اللائق في دبي

فيديو

هل تستمر أزمة أسعار السكر؟.. تحرك حكومي عاجل.. فيديو

مفاجأة بعيار 21.. الذهب يواصل الارتفاع

استهتار.. ماذا فعل سائق السيارة النقل المتسبب في انهيار كوبري عرابي؟

تحذير عاجل وهام من الأرصاد.. احذروا الطقس في هذا الموعد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ