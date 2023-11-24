بسبب غرامة شيكابالا.. سبورتنج لشبونة يصدم الزمالك من جديد | تفاصيل

رفض فريق سبورتنج لشبونة عرض الزمالك بتقسيط غرامة شيكابالا "مليون و500 ألف دولار" على 3 أقساط، وتمسك بالحصول على المبلغ دفعة واحدة؛ ليتأزم أمر فتح القيد للزمالك في التنقلات الشتوية.

وكتب الإعلامي محمد فاروق عبر حسابه علي فيسبوك "سبورتنج لشبونة يرفض عرض الزمالك بتقسيط غرامة شيكابالا (مليون و500 ألف دولار) علي 3 أقساط، ويتمسك بالحصول علي المبلغ دفعة واحدة ' ليتأزم أمر فتح القيد للزمالك في التنقلات الشتوية️".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.