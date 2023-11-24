عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب غرامة شيكابالا.. سبورتنج لشبونة يصدم الزمالك من جديد | تفاصيل

الزمالك
الزمالك

رفض فريق سبورتنج لشبونة عرض الزمالك بتقسيط غرامة شيكابالا "مليون و500 ألف دولار" على 3 أقساط، وتمسك بالحصول على المبلغ دفعة واحدة؛ ليتأزم أمر فتح القيد للزمالك في التنقلات الشتوية.

وكتب الإعلامي محمد فاروق عبر حسابه علي فيسبوك "سبورتنج لشبونة يرفض عرض الزمالك بتقسيط غرامة شيكابالا (مليون و500 ألف دولار) علي 3 أقساط، ويتمسك بالحصول علي المبلغ دفعة واحدة ' ليتأزم أمر فتح القيد للزمالك في التنقلات الشتوية️".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

شيكابالا نادي سبورتنج لشبونة أزمة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات

انتهى بشكل رسمي.. هذا هو مصير فتوح مع الزمالك

موجة برد شديدة| الأرصاد تحذر المواطنين.. وهذا ما سيحدث الأيام المقبلة

كسر حاجز الـ 3000.. تطورات غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21

الأهلي يختار بديلا أجنبيا لـ علي معلول.. تفاصيل

مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

بيضة فاسدة .. تصريح صادم من زميل محمد صلاح

سعر الأخضر رسميًا الآن| مفاجأة بعد بيان حكومي عاجل بشأن التدفق الدولاري

ترشيحاتنا

بدء استلام مصر 24 محتجزا فلسطينيًا من الصليب الأحمر .. فيديو

عدم توزيع الحلوي.. الاحتلال يفرض شروطا عاجلة علي الأسري المحررين

مشاهد حصرية.. احتشاد عائلات الأسرى الفلسطينيين في محيط سجن عوفر| فيديو

نتنياهو يهاجم رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا لتصريحاتهما أمام معبر رفح

المحتجزون الإسرائيليون المفرج عنهم يلتقون مع ممثلين للشاباك في معبر رفح

أرقام قياسية في صكوك الأضاحي.. الأوقاف تكافئ مدراء المديريات بـ 6 محافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتغيظ بوسي.. زوجة هشام ربيع تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد

بدون لحوم.. طريقة عمل عدس بجبة مدمس

ماحوشتش قرش والزمان غدار.. 10 إطلالات لـ صفية العمري.. شاهد

بنطلون شمس الكويتية يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

فيديو

هل ينتقل إلى الأهلي.. فتوح يشعل السوشيال ميديا مع كهربا وإمام عاشور/فيديوجراف

هل تستمر أزمة أسعار السكر؟.. تحرك حكومي عاجل.. فيديو

مفاجأة بعيار 21.. الذهب يواصل الارتفاع

استهتار.. ماذا فعل سائق السيارة النقل المتسبب في انهيار كوبري عرابي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ