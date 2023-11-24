عن ملعب حلمي زمورا.. إعلامي شهير يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

كشف المهندس مجدي ميشيل، رئيس اللجنة الهندسية بنادي الزمالك، خبر سار لجماهير نادي الزمالك بشأن مدرجات ملعب حلمي زامورا الذي يخوض عليه الفريق تدريباته.

وكتب مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي عبر فيسبوك "المهندس مجدي ميشيل رئيس اللجنة الهندسية بالزمالك : مدرجات حلمي زامورا ستعود مرة أخرى قريباً وقمنا بعمل الرسومات الهندسية و تتضمن مقصورة لكبار الزوار.🏹"

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.