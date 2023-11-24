ورطة في الزمالك قبل لقاء أبو سليم الليبي | خبر صادم

شهدت قائمة نادى الزمالك لكرة القدم التي ستخوض مباراة أبو سليم الليبي الأحد المقبل، باستاد برج العرب في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، غياب 5 لاعبين من عناصر الفريق.

وشهدت القائمة غياب "محمود علاء وحسام عبد المجيد ومحمود الونش ومصطفى شلبي وعبد الله جمعة" للإصابة، إضافة للثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، لأسباب تأديبية.



وأعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال، عن القائمة التي ستخوض مباراة أبو سليم الليبي الأحد المقبل، باستاد برج العرب في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.



وتضم قائمة الزمالك، كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.



الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - أحمد زكي.



الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.