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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يد الزمالك يفوز على الطلائع في دوري المحترفين

الزمالك
الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 31-24، في إطار الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري المحترفين موسم 2023-2024 والتي أقيمت على صالة محمد حسن حلمي.

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الأبيض على طلائع الجيش بنتيجة 15-12.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق يوم الثلاثاء المقبل مع نظيره الأهلي في إطار الجولة الخامسة عشرة لبطولة دوري المحترفين، وستقام المباراة بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يقود الفريق فنيا كل من ، أحمد رمضان مديراً فنياً، وإيهاب محسن مساعد مدرب، وحمادة عبدالباري مديراً للفريق، ومحمد أشرف طبيباً، وأحمد صلاح مدرباً للأحمال.

الجولة الرابعة عشر الصالة المغطاة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك دوري المحترفين نادي الزمالك

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