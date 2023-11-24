إعلام عبري : إسرائيل لم تتسلم قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم غدا

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تتسلم بعد قائمة الأسرى الذين ستطلق حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سراحهم غدا.

ونصت الهدنة التي توصل إليها الطرفان على أن تتسلم إسرائيل قائمة بأسماء الرهائن في الليلة التي تسبق إطلاق سراحهم في كل يوم من أيام الهدنة.

وأفرج اليوم الجمعة عن عدد من الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، بالإضافة إلى إفراج الاحتلال عن بعض المعتقلين الفلسطينيين من السجون، في إطار صفقة تبادل الأسرى التي اتفاق عليها فصائل المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، برعاية مصرية قطرية أمريكية، والتي تأتي مع أول أيام الهدنة.