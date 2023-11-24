عضو بـ الشيوخ : الهدنة في غزة بداية انفراجة

أشاد النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بموقف الشعب المصري الذي اصطف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وفوضه في اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة للحفاظ على الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية، لافتا أن فلسطين خط أحمر ولن نتوانى في الدفاع عنها.

وأضاف عفيفي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، القضية الفلسطينية بمثابة الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن العالم بدأ يغير نظرته بشكل شامل تجاه القضية الفلسطينية عقب رؤيته للموقف المصري وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة بقوة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته العادلة على أرضه.

الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

تابع عضو مجلس الشيوخ، الهدنة الإنسانية في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل فرصة لالتقاط الأنفاس وبداية انفراجه في إنهاء الحرب، مؤكد أن القضية الفلسطينية في وجدان وعقل وقلب كل مواطن مصري.

