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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد جدة يسقط في فخ التعادل أمام الاتفاق بـ دوري روشن

اتحاد جدة السعودي
اتحاد جدة السعودي

سقط اتحاد  جدة في فخ التعادل أمام مضيفه الاتفاق بنتيجة 1-1، مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي الاتفاق في الدمام، ضمن الجولة 14 من دوري روشن للمحترفين.

افتتح الاتفاق التسجيل عبر فينالدوم في الدقيقة 41، ورد الاتحاد من خلال المغربي عبد الرزاق حمد الله بالدقيقة 54.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد لـ 25 نقطة في المركز الخامس، فيما بلغ الاتفاق نقطته ال23 في المركز السابع.

وفي الشوط الأول بدأ الاتحاد المباراة بضغط عال على دفاع الاتفاق لاستغلال أخطاء التمرير ونجح في تهديد مرمى مضيفه من خلال ثنائية بنزيما وحمد الله الذي سدد كرة أخرجها المدافع.

وكاد الاتحاد أن يفتتح التسجيل بعد كرة ثابتة لعبها على رأس كادش الذي وضعها بالمرمى ليخرجها فيكتور قبل أن تسقط منه ويخرجها المدافع ماتيسران.

وَرَدَّ الاتفاق برأسية هيندري من كرة ثابتة أرسلها هيندرسون لكن نجح جروهي في التصدي لها.

وعاد الاتفاق مهددا مرمى الاتحاد من خلال تسديدة جراي التي مرت بجوار القائم، وحاول البرازيلي كورنادو مفاجئة حارس الاتفاق عبر تسديدة لكن كرته مرت بجوار القائم.

وتمكن الاتفاق من افتتاح التسجيل مع الدقيقة 41 بعد كرة طويلة من هيندرسون على رأس حمدان الشمراني، الذي لعب كرة تصدى لها جروهي وعادت للهولندي فينالدوم الذي وضعها في الشباك كهدف أول انتهى عليه الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني باغت الاتحاد مضيفه الاتفاق بهدف التعادل، بعد أن قطع فابينيو كرة من الخطيب ومررها للمغربي عبد الرزاق حمد الله الذي أسكنها الشباك في الدقيقة 54.

انتفض بعدها الاتفاق عبر كرتين خطيرتين من الجامايكي جراي الأولى ارتطمت بالعارضة والثانية خارج المرمى.

وتحرك بعدها مدرب الاتحاد وأجرى تبدلين بالدفع بمروان الصحفي وصالح العمري مكان حمدالله والمنهالي.

 وحاول الاتحاد بعدها بتسديدة من مروان الصحفي أمسكها فيكتور بسهولة.

 وانحصر بعدها اللعب في وسط الملعب دون فرص خطيرة، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل الإيجابي (1-1).

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