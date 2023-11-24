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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس الحملة الرسمية لـ السيسي : إنفاق 600 مليار جنيه لتنمية سيناء

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، فى فاعلية صوت غزة من سيناء، إن الحكومة المصرية أطلقت المرحلة الثانية لتنمية سيناء والممتدة حتي 2030، والتي أنفق عليها قرابة الـ 600 مليار جنيه، ومخطط الإنفاق عليها 360 مليار جنيه إضافية، أي يتم التحدث عن إنفاق تريليون جنيه لتلك التنمية.

وأضاف أن هناك إعلان صريح من الدولة المصرية أن هذه المرحلة الثانية من تنمية سيناء تكون بإيدي أبناء سيناء أنفسهم ، معقبا: “نتكلم عن تريليون جنيه مصري ، ولا أتصور أن أحد فكر فى سيناء بهذا الموقف، والتنمية يحميها العمران والامن تحميه التنمية وهذا ما فكر فيه مرشحنا الرئيس السيسي”. 

وتابع: “أطلقت المرحلة الثانية لتنمية شبه جزيرة سيناء فى قطاعات متعددة أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي وتضخ 363 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة، ويعكس إطلاق المرحلة الثانية الإهتمام البالغ التي توليه الدولة لتلك المنطقة ولهذه الأرض التي كانت مطمعا للغزاه”.

وتابع أن قطاع غزة شهد منذ 7 أكتوبر الماضي أحداث دامية، والمواقف الواضحة من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أفشلت كل المخططات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين من سيناء.

المستشار محمود فوزى عبد الفتاح السيسي الحملة الرسمية تنمية سيناء سيناء

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