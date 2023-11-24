المستشار محمود فوزي: مصر حذرت كثيرا من تهجير الفلسطينيين| فيديو

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الصليب الأحمر أكد افتقاده للضمانات الأمنية للعمل في غزة.

وأضاف المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي بمعبر رفح،: "مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال إن الأحداث في غزة لا يمكن تخيلها".

وأشار المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي،: "تم استهداف الصحفيين في غزة ما أسفر عن استشهاد العشرات".

وأكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي،: "مصر حذرت أكثر من مرة من تهجير الفلسطينيين".

