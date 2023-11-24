حملة السيسي: «مش هنسيب سينا لحد.. يا تفضل للمصريين يا نموت»

قال المستشار محمود فوزي، إن حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لم ولن تستخدم القضية الفلسطينية كقضية انتخابية أبدا.

وأضاف محمود فوزي، خلال مؤتمر مشترك من الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي ومجلس القبائل والعائلات، أن 70% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة قدمتها مصر وحدها، وباقى دول العالم قدمت 30% فقط.

وتابع محمود فوزى: مصر ترى في تقديم المساعدات لغزة؛ مصلحة الشعب الفلسطيني، والقافلات فعل وخير المصريين للأشقاء في فلسطين.

أبناء سيناء

وأشاد المستشار محمود فوزى بـ بجهود أبناء سيناء فى دخول المساعدات لقطاع غزة وكل من ساهم فى معاونة المؤسسات لنقل وتحميل قوافل المساعدات الإنسانية

وأضاف محمود فوزى قائلا:" مرشحنا قال: إحنا مش هنسيب سينا لحد.. يا تفضل سيناء للمصريين.. يا نموت".