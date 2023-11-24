محمد ثروت يروج لـ فرحات والعائلة: فخور بالمشاركة مع أصحاب الهمم

روج الفنان محمد ثروت، لمسرحية فرحات والعائلة بطولة الفنان محمد هنيدي، والمقرر عرضها في الامارات على خشبة المسرح الوطني بـ أبوظبي.

ونشر الفنان محمد ثروت، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، البوستر الرسمي للمسرحية وعلق عليه: مبسوط جدًا بالتجربة، وفخور بمشاركتي في حدث بالأهمية والقيمة دي، وبالمشاركة مع أصحاب الهم.

وتابع:" العرض المسرحي فرحات والعائلة، في مدينة أبو ظبي، بالإمارات العربية المتحدة، على المسرح الوطني، وبداية العرض في الثامنة مساءً أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

وكان قد علق الفنان محمد ثروت عن المقاطعة للمنتجات الاجنبية وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع انستجرام.

وكتب محمد ثروت :"المقاطعة مش معناها انك تلاقي بديل بنفس الجودة ... المقاطعة انك تستغنى عن اللي بتحبه عشان تنتصر الله لمبادئك يلا ندعم المنتج المحلي ونخلي كل استهلاكنا من منتجات مصرية ١٠٠٪؜ ".



أعمال محمد ثروت

يذكر ان أخر أعمال محمد ثروت:

وكانم أخر أعمال محمد ثروت الدرامية هو مسلسل 1000 حمد لله على السلامة، الذى شارك فى الماراثون الرمضاني الماضي ، وكان من بطولة الفنانة يسرا، والعديد من الفنانين، منهم: آدم الشرقاوي، مايان السيد، محمد ثروت، شيماءسيف، عنبة، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، والمسلسل من تأليف محمد ذو الفقار، وتحت قيادة المخرج عمرو صلاح، وإنتاججمال العدل.

وأيضًا أخر أعماله الحالية فى السينما هو فيلم يوميات سكر والفيلم من بطولة كل من النجمة حلا الترك، معتز هشام،بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمدثروت ، ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.