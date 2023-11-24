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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية الشباب بالإسكندرية تواصل ندوات المشاركة السياسية لذوى الهمم

ندوة لذوي الهمم بالإسكندرية
ندوة لذوي الهمم بالإسكندرية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثلة في إدارة أعداد القادة ندوة تعزيز المشاركة السياسية لذوى الهمم.

أكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، حرص المديرية  على تعزيز المشاركة السياسية الإيجابية للجميع، والتيسير وإتاحة كافة المشاركات بجميع الأنشطة لذوي الإعاقة، وأن تلك المبادرة تأتي تفعيلاً لنهج الدولة المصرية للمنظور الحقوقي والتمكيني لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وصولاً إلى تحقيق الرؤية التنموية المتكاملة لاستراتيجية "مصر 2030"، وإحداث نقلة نوعية نحو الجمهورية الجديدة.

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حاضر في الندوة محمود عنتر الباحث في القانون الدستوري، مؤكدا أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة وذلك لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرا إلى اهتمام الدولة بذوي الإعاقة والحرص على تمكينهم ودمجهم في مختلف الأنشطة والمشروعات والفعاليات، ما يساعدهم على الاندماج في الحياة المجتمعية، واستثمار طاقتهم وقدراتهم الإبداعية.

وأشار إلى أن الحقوق السياسية حق أصيل للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا تقل مشاركتهم السياسية أهمية عن مشاركة باقي أفراد المجتمع، وحثهم على المشاركة بإيجابية في كافة الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدا بأن الأحداث الراهنة لها تأثير كبير على الجميع، ويجب الوقوف خلف القيادة السياسية للحفاظ على الدولة المصرية، وعدم الانسياق وراء الإشاعات والأخبار والتحليلات الكاذبة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

الاسكندرية استراتيجية مصر 2030 الانتخابات الرئاسية 2024 الدكتورة صفاء الشريف الشباب والرياضة المشاركة السياسية الوعي الوطني

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