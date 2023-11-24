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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقط على زميله من الطابق الخامس.. إصابة طالبين بكلية أداب الإسكندرية

زحام بكلية أداب الإسكندرية
زحام بكلية أداب الإسكندرية

أصيب طالبين بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، بعدما سقط أحد الطلاب من الطابق الخامس خلال امتحان ميد ترم على زميله في الطابق الثالث.

وقال شهود عيان من الطلبة إن الامتحان بدأ بزحام شديد في المدرج المعد للامتحان، وسوء تنظيم بعد طرد الدكتورة الخاصة بالمادة فريق تنظيم الامتحان.

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وأكد بعض الطلاب، أن الزحام الشديد تسبب في سقوط أحد طلاب الدمج من ذوي الاحتياجات الخاصة من نافذة الدور الخامس الذي كان يعقد فيه الامتحان على طالب آخر بالدور الثالث، مما تسبب في إصابة الأول بكدمات وخدوش متفرقة بالجسم، وإصابات الطالب الثاني بإصابات في العمود الفقري.

وأضاف الطلاب أن هناك حالة الهرج والمرج سادت بين الطلاب، بالإضافة إلى الزحام الشديد، تسببت في تدافع الطلاب فيما بينهم، بعدما فقد القائمين على المتحان السيطرة على الطلاب، الأمر الذي دفع دكتور المادة بالتهديد برسوب كامل الدفعة في مادتها. 

الاسكندرية كلية الاداب امتحان علم النفس جامعة الإسكندرية

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