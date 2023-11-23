تموين الإسكندرية: الدفع بـ40 طن سكر بمختلف الأحياء بسعر 27 جنيها للكيلو جرام

أكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية المهندس أحمد ابراهيم، أن المديرية دفعت اليوم /الخميس/ بـ8 سيارات نقل تحمل كل واحدة منها 5 أطنان سكر في أحياء: (المنتزه أول، المنتزه ثان، شرق، وسط، غرب، عامرية أول، عامرية ثان، مركز ومدينة برج العرب).



وأوضح وكيل وزارة التموين -خلال جولة تفقدية اليوم في أماكن بيع السكر المطروح من الوزارة بسعر 27 جنيها للكيلو جرام- أنه سيتم توجيه سيارات النقل المحملة بالسكر لرؤساء الأحياء للبيع فى المناطق الأكثر احتياجا والتي تفتقر لوجود منافذ أو سلاسل تجارية تحت إشراف مديري إدارات التموين والأحياء والشرطة.



وأكد مواصلة جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية في المناطق الأكثر ازدحاما لتحقيق الأمن الغذائي.