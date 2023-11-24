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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صفقة بمليون و400 ألف جنيه.. ضبط 210 طرب حشيش في الإسكندرية

المتهمين
المتهمين

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 210 طربة لمخدر الحشيش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بمطروح.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية") تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة القسم ، وبحوزتهما (عدد 210 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والدراجة النارية المشار إليها فى النقل والترويج لنشاطهما الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,470,000 مليون جنيه تقريباً). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء

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