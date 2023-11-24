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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مدير تعليم الإسكندرية يشهد مهرجان ذوي الإعاقة والوعي الوطني لدعم ذوي الهمم

مهرجان ذوي الهمم
مهرجان ذوي الهمم بمكتبة الاسكندرية

شَهِد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية مهرجان ذوي الإعاقة والوعي الوطني الذي نظمه تعليم الإسكندرية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقيادة النائب إيهاب زكريا منسق التحالف الوطني بالإسكندرية والنائبة ندى ثابت عضو التحالف الوطني.

وقال مدير المديرية إنَّ القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي ذوي الهمم اهتمامًا بالغًا وتضعهم على رأس قائمة الأولويات على كافة الأصعدة فخصصت لهم مقاعد بمجلس النواب ، وأنشأت صندوق لدعم قادرون باختلاف ، وسنّت العديد من التشريعات والقوانين التي تكفل لهم حياة كريمة ،ومشاركتهم بشكل متميز في كافة مؤتمرات الشباب التي تم تنظيمها ، وأنشأت العديد من المدارس الفكرية ومدارس المكفوفين على أحدث النظم وتزويدها بأحدث الأجهزة ، وتدريب الآلاف من المعلمين على الدمج التعليمي لدمج ذري الهمم والاحتياجات الخاصة مع أقرانهم من أبناء المجتمع.

وأكّد أبوزيد أنّ الدولة حرصت  في الدستور عام 2014، على ضم مجموعة من المواد التي تضع بالفعل الإطار التشريعي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة» ، كما تم إنشاء "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" بقرار السيد الرئيس رقم 11 لسنة 2019، الذي يهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وإصدار القانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء "صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة" برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، كما أطلقت الدولة ‏في عام 2016  المبادرة الرئاسية «دمج.. تمكين.. مشاركة» لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم.

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وأوضح أن الرئيس أعلن تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر ، كما تمنح الدولة ذوي الإعاقة إعفاء ضريبيًا وجمركيًا على السيارات وتخفيضًا نسبته 50% بوسائل النقل والمواصلات، وتدشين البرنامج القومي لإنشاء "منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية"، لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية بجودة عالية وأسعار موحدة.

جاء ذلك بحضور النائبة دينا هلالي والنائب طارق السيد والدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية وسيد مسلم مدير مديرية التضامن الاجتماعي والدكتورة رحاب صديق عميد كلية التربية للطفولة المبكرة ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات والدكتور سامح رياض وكيل وزارة البيئة وماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومديري عموم المديرية والإدارات التعليمية .

بدأت مراسم المهرجان بالقرآن الكريم والسلام الوطني وفقرات فنية متميزة وعروض عسكرية لمدارس التربية الفكرية بجميع الإدارات ، وكذلك فقرات توجيه عام رياض الأطفال في ملحمة وطنية رائعة ، واختُتِمت المراسم بتكريم المتميزين من ذوي الهمم الحاصلين على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في مختلف المسابقات.

يأتي هذا في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم والاحتياجات الخاصة وتوفير حياة كريمة لهم ولكل المصريين ، وفي ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية بتوفير كافة سبل الدعم لذوي الهمم وتكريم وإثابة المتميزين منهم.

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