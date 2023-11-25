لحظة صعود ابناء محمد رمضان مسرح حفلته في الرياض.. شاهد

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان محمد رمضان أثناء صعود أبناءة له علي المسرح في الحفل الأخير.

وظهر رمضان في الفيديو وهو يغني ويصعد له أطفالة للغناء والتصوير معه.

https://www.instagram.com/reel/C0C2rRSt6KP/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

كشف أحد الحاضرين لـ حفل محمد رمضان، المقام الليلة على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض، عن حقيقة الدولارات التي ألقيت على جمهور الحفل.

ونشر الشاب، الذي حضر حفل محمد رمضان، صورة، عبر موقع “إكس”- تويتر سابقا-، ظهرت فيها دولارات غير حقيقية، وعليها صورة محمد رمضان، خلال الحفل المقام ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

أحيا الفنان محمد رمضان، حفله الغنائي الساهر على مسرح محمد عبده أرينا، مساء اليوم الجمعة، 24 نوفمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وقدم محمد رمضان، خلال الحفل، باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، من بينها: (أقوى كارت، عندي كلام، مافيا)، وغيرها من الأغاني.

وحرص محمد رمضان، على توجيه الشكر لـ جمهوره في المملكة العربية السعودية، وداعبهم قائلا: «أنتم نمبر وان بالنسبالي».