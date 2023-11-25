ظهور تمساح في الغربية.. حقيقة المنشور المتداول على مواقع التواصل

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع قصيرة تزعم ظهور تمساح بطول ٢ متر في ترعة الجعفرية بناحية شبرانباص، في نطاق مركز قطور في الغربية، ما أدى إلى إثارة الذعر بين المواطنين.

وتناقلت أخبار عبر وسائل التواصل تؤكد ظهور تماسيح في مياه ترعة الجعفرية المار أمام قرية شبرانباص التابعة لمركز قطور بالغربية، وأن أهالى القرية في حالة رعب من هذه التماسيح.



ومن جانبها أكدت المهندسة أمل حامد وكيل وزارة الرى بالغربية أنه وفقًا لما جرى تداوله جرى التأكد من المنشورات المتداولة بخصوص ذلك وعدم صحتها، ولا يوجد أي أثر لظهور تمساح في نهر النيل بنطاق مركز قطور.

وأضافت وكيل وزارة الرى بالغربية أنها لم تتلق أي بلاغات رسمية عن ظهور تماسيح.

وأضافت وكيل وزارة الرى بالغربية أن ما يتم تداوله من بعض الأشخاص عن ظهور تمساح طوله 2 متر في ترعة الجعفرية ، ويستقر في مسقا مياه أسفل كوبرى نباص غير حقيقي ومجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة والهدف منها إثارة البلبلة والذعر بين الأهالي، مؤكدة أنه لايوجد أي أثر لظهور تمساح في مياه ترعة الجعفرية في نطاق مركز قطور.