إسرائيل فشلت في إدارة الحرب بـ غزة وتحرير الرهائن بالقوة.. تفاصيل

أكدت الإعلامية هدير أبو زيد، أن الحرب في قطاع غزة لن تكون كما يتصورها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، توجة بالشكر الي الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب الجهود التي قدمتها مصر في ملف الهدنة خلال الأيام الماضية.

وأوضحت" أبو زيد "، خللا برنامج" التاسعة "، عبر فضائية " القناة الأولي المصري"، أن قبول إسرائيل لهدنة يؤكد نقاط ضعف لدي جيش الاحتلال وفشلة في السيطرة علي قطاع غزة وتحرير الرهائن علي مدار الأيام الماضية.

وأشارت الإعلامية هدير أبو زيد، إلى أن مصر قامت بجهود جبارة في التوصل لاتفاق لهدنة بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني ، متابعة الي أن الهدنة يمكن أن تكون لتحقيق وقف اطلاق النار في الفترة المقبلة.

وشددت أن إسرائيل تواجه عجز عسكري شديد بسبب فشلها في تحرير الرهائن المتواجدين لدي المقاومة الإسلامية حماس علي مدار 50 يوما متواصلة.

واردفت أن إسرائيل فشلت في القضاء علي حركة حماس وإدارة الحرب في قطاع غزة خلال الفترة الماضية، وسعت لاستهداف المدنيين للتغطية علي فشلهم الزريع.