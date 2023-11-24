مساعد وزير الخارجية الأسبق: القضاء على حماس مستحيل في مكان مثل غزة

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ما حدث اليوم مؤشر نتيجة اتصالات واسعة قامت بها مصر وشركائها للولايات المتحدة وقطر وصولا للهدنة الإنسانية مؤقتا أربعة أو خمسة أيام.

وأضاف حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن عملية تبادل الأسري التي تتم الآن تتم وبنجاح، موضحا أنه لا شك أن الجهود الدبلوماسية المصرية واضحة أمامنا للعديد من المشاهد.

وتابع السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الدبلوماسية المصرية تستهدف تحقيق ثلاثة أركان رئيسية، وهي مساعدات عاجلة وإنسانية ووقف مخطط التهجير القسري، لافتا إلى أن القضاء علي حماس امر مستحيل ان يحدث وخاصة في مكان مثل غزة.