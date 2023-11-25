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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد: الأهلي يضع أسامة جلال بمقدمة صفقاته الشتوية لتدعيم الدفاع

اسامة جلال
اسامة جلال

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن أولى صفقات النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتظرة في يناير المقبل.

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وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "مصادرنا داخل النادي الأهلي أكدت أن مارسيل كولر المدير الفني، أبلغ كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، بخطته للتعاقد مع مدافع من الدوري المصري".

وأضاف : "كولر طالب التعاقد مع أسامة جلال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لتدعيم الخط الدفاعي في فريق الأهلي خلال الفترة المقبلة".

وأوضح : "مصادرنا أكدت أن أسامة جلال هو الاختيار الأول، لتدعيم هذا المركز في الفريق، وأن كولر لديه اقتناع تام بإمكانياته، وما قدمه مع فريقه بيراميدز أثناء مشاركته".

ويرتبط أسامة جلال بعقد مع بيراميدز يمتد حتى يونيو 2026، ولكن في ظل عدم مشاركته هذا الموسم، ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف الفريق لعدة أندية من بينها الأهلي والزمالك.

عمر كمال عبدالواحد الى الأهلي



وفي سياق متصل، كتب طارق السيد عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "عمر كمال عبد الواحد في الأهلي".

واستقرت إدارة مودرن فيوتشر على رحيل عمر كمال عبد الواحد خلال الميركاتو الشتوي المقبل؛ لتحقيق استفادة مالية، خاصة وأن اللاعب عقده ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الكروي الجاري.


وينتهي عقد عمر كمال عبدالواحد مع نادي مودرن فيوتشر بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب الرحيل عن جدران الفريق بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي، في صفقة انتقال حر.

إبراهيم سعيد برنامج النادي الأهلي يناير

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