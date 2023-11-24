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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رجال يد الأهلي يكتسح الطيران 41-21 في الدوري

يد الأهلي
يد الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الطيران، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة نادي سيتي كلوب السلام، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الفريق بنتيجة 41-21.

أشاد الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق، بالأداء المميز للاعبين على الصعيدين البدني والفني، مطالبًا الفريق بالاستمرار فى بذل أقصى جهد وتقديم أفضل أداء خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي «رجال يد الأهلي» مع الزمالك يوم الثلاثاء القادم، ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

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