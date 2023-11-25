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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللواء مدحت قريطم: الحبس أو الغرامة عقوبة طمس اللوحات المعدنية للمركبات

المرور
المرور

أكد اللواء مدحت قريطم الخبير المروري، أن هناك حملات مشددة لمواجهة التلاعب في اللوحات المعدنية للسيارات ومنها المطموسة والمتنية.

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مخالفات المرور تتضاعف ..تفاصيل


وأضاف مدحت قريطم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن العربيات الجديدة قبل ترخيصها هيتطبق عليها عقوبة لو ماعلقتش نمر بالطريقة الواضحة وهناك عقوبات لطمس اللوحات.
وتابع اللواء مدحت قريطم الخبير المروري، أن الحبس 6 أشهر أو الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه عقوبة طمس اللوحات المعدنية للمركبات أو التلاعب في أرقامها، بالإضافة إلى حجز المركبة إداريًا.
 

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