اللواء مدحت قريطم: الحبس أو الغرامة عقوبة طمس اللوحات المعدنية للمركبات

أكد اللواء مدحت قريطم الخبير المروري، أن هناك حملات مشددة لمواجهة التلاعب في اللوحات المعدنية للسيارات ومنها المطموسة والمتنية.



وأضاف مدحت قريطم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن العربيات الجديدة قبل ترخيصها هيتطبق عليها عقوبة لو ماعلقتش نمر بالطريقة الواضحة وهناك عقوبات لطمس اللوحات.

وتابع اللواء مدحت قريطم الخبير المروري، أن الحبس 6 أشهر أو الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه عقوبة طمس اللوحات المعدنية للمركبات أو التلاعب في أرقامها، بالإضافة إلى حجز المركبة إداريًا.

