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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة| مرض غامض ينتشر في الصين... هل يقلل الزبادي من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

مرض غامض ينتشر في الصين.. اكتشف كيف تحمى نفسك منه

 انتشر في الصين مرض جديد غير معروف الأعراض ولا الأسباب يصيب الجهاز التنفسي وتوجد تخوفات من تحوله لخطر  عالمي.

انتشر المرض بشكل سريع في الصين خاصة بين الأطفال حيث ابلغ عدد كبير منهم عن إصابات في الجهاز التنفسي ولم يتمكن الأطباء من تحديد اسم المرض

ناسا تحذر من عاصفة شمسية اليوم.. أعراض تؤكد إصابتك بها استشر الطبيب فورا

حذرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من هجوم العاصفة الشمسية على الأرض، اليوم وذلك بعد ظهور عدد كبير من البقع على الشمس

ونقلا عن موقع “ newsweek”أعلنت ناسا ،أن هذه البقع الشمسية تسبب انفجارات عنيفة للطاقة باتجاه الأرض مما يؤدي ل حدوث العاصفة الشمسية 

تخلص من الرغبة في تناول الحلويات في 4 خطوات بسيطة

يشعر الكثير من الأشخاص بتكرار الرغبة فى تناول الحلويات وهذا يجعلهم يكسبون المزيد من الوزن والدهون، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، إليك أربع خطوات بسيطة يمكنك اتباعها للتخلص من الرغبة في تناول الحلويات وفقا لما نشره موقع هيلثي :

غني بمعدن هام.. هل يقلل الزبادي من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

الزبادي قد يكون مفيدًا كجزء من نظام غذائي صحي للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، إليك بعض الأسباب التي تدعم هذا الادعاء وفقا لما نشره موقع هيلثي:

 

مرض غامض عاصفة شمسية الزبادي

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